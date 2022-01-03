أنقرة (زمان التركية) – تجمدت سيدة أفغانية حتى الموت، خلال محاولتها عبور الحدود التركية من إيران.

في قرية بيلاسور في إيران، بالقرب من الحدود التركية، فقدت امرأة أفغانية حياتها أثناء محاولة دخول البلاد بشكل غير قانوني مع طفليها، حيث لم تقدر على تحمل البرد القارس.

وشوهد أن قدمي الأم كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية، بينما أطفالها يلبسون جوارب بأيديهم، فيبدو أن الأم ألبستهم جواربها لحمايتهم من البرد.

وساعد القرويون الطفلين الذين تورمت أيديهما بسبب البرد.

وذكرت ولاية وان التركية أن الحادث لم يقع داخل حدود تركيا، ولكن في قرية بيلاسور، وهي جزء من إيران، بالقرب من الحدود التركية.

وأكدت الولاية أنه بموجب البحث والتحليل الذي تم إجراؤه على هذا الحادث، لم يتم الإبلاغ عن أي حادث أو اكتشافه لوحدات إنفاذ القانون لديهم.