أنقرة (زمان التركية) – قال الاقتصادي الأمريكي الشهير، ستيف هانكي، إن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال عام 2021 المنصرم، يتجاوز المعلن رسميًا بأربعة أضعاف.

عبر تويتر قال هانكي البروفيسور في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند في تغريدة: “تركيا اختتمت عام 2021 بمعدل تضخم مرتفع، ففي ليلة رأس السنة سجلت حساباتي لمعدل التضخم في تركيا لعام 2021 نحو 91 في المئة”.

أضاف “هذه نسبة تبلغ أربعة أضعاف معدل التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني التي أعلنتها الدمى الخاضعة للرئيس التركي. تركيا بحاجة إلى مجلس نقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من التضخم”.

يشار إلى أن ستيف هانكي في صدارة الاقتصاديين الأجانب الذين يتابعون الاقتصاد التركي عن كثب.