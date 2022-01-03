أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن موجة رفع الأسعار في تركيا مؤخرا بقرارات حكومية، لا يمكن تفسير بالعقل أو المنطق.

انتقد داود أوغلو ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي في اليوم الأول من العام الجديد بمقطع فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال داود أوغلو في الفيديو إن هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها بالعقل أو المنطق، مشيرا إلى أن “الحكومة منافقة”، لأنها تقول إن الدولار هبط وتطالب الجميع بتخفيض الأسعار، ولكنها في الوقت نفسه ترفع هي الأسعار.

وأضاف داود أوغلو: “علاوة على ذلك، بالأموال التي سيحصلون عليها من الشعب بهذه الزيادات، سوف يطعمون صاحب الريع الذي وعدوه بـ “فائدة مزدوجة مضمونة من الخزانة”! في العام الجديد”.

استقبلت تركيا العام الجديد بزيادة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء نتيجة للتراجع في قيمة الليرة، بجانب رفع الضرائب والرسوم والغرامات، بقيمة بلغت 36.2 في المئة.