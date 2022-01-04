أنقرة (زمان التركية) – تطرق البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أتيلا سيرتل، إلى الزيادة بأسعار الفحم وقال إنها ارتفعت بنسبة 38% في العام الجديد.

وأوضح سيرتل، أنه بعد الزيادات الكبيرة في الكهرباء والغاز الطبيعي في العام الجديد، جاء ارتفاع آخر في الفحم.

مشيرا إلى أن الفحم، الذي كان بطل الشهر في الزيادة بنسبة 33.72 في المائة في سبتمبر، زاد بنسبة 28.69 في المائة بعد شهر واحد فقط، وارتفع معدل الارتفاع لمدة شهرين إلى 72 في المائة.

وصرح سيرتل بأن سعر بيع طن الفحم وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة مع حلول العام الجديد، مضيفا: “ارتفع سعر الفحم، الذي كان يبلغ نحو 1300 ليرة للطن قبل أربعة أشهر فقط، بنسبة 110 بالمئة إلى 3 آلاف ليرة”.

وأشار سيرتل إلى أن قمع حزب العدالة والتنمية سيجعل القرويين والمزارعين يحرقون الحفارين والمجارف.

وأكد سيرتل، أنه على الرغم من عدم الإدلاء بأي بيان رسمي من قبل شركة الفحم التركية (TKİ)، كانت هناك زيادة بنسبة 38 في المائة في الفحم.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 13.58 في المائة في ديسمبر ووصل إلى 36.08 في المائة على أساس سنوي، في قفزة هائلة خلال شهر واحد إذا كان التضخم النقدي في نوفمبر الماضي 21.31 بالمئة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت أسعار 364 سلعة في حين انخفضت أسعار 18 سلعة ولم تشهد أسعار 33 سلعة أي تغيير من بين إجمالي السلع التي يتضمنها مؤشر أسعار المستهلك وتبلغ 415 سلعة.