أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، جمال إنجين يورت، إن الحكومة استعادت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% بين عشية وضحاها، على خلفية فرض زيادة في الرسوم والضرائب باليوم من 2021.

تصريحات إنجين يورت تأتي في ظل ارتفاع معدل التضخم النقدي بشكل قياسي إلى 36 بالمئة.

وأوضح إنجين يورت أن بداية العام شهدت زيادة في أسعار الأسمدة، والكهرباء، والمواد الغذائية، وإيجارات المنازل، وقال “الناس محبطون”.

وأضاف إنجين يورت: ” الحكومة التركية استعادت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % بين عشية وضحاها. تخدعون الشعب تسرقونه”.

وأشار البرلماني إنجين يورت إلى أن التضخم بات جنونًيا، والحكومة لا تزال تقول إن الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة، متسائلا: “أي نوع من عقلية الإدارة، أو بالأحرى عدم القدرة على الإدارة هذا؟”.

وتابع النائب التركي موجها الحديث لأردوغان: “أنت حقا تدير البلاد بشكل سيء للغاية. أرقام التضخم هذه تجعل الأمة التركية تدفع ثمناً باهظا”.

وأكد إنجين يورت أن نصيحته للحكومة هي سحب هذه الارتفاعات على الفور، فهذه الزيادات هي عبء ثقيل لا تتحمله هذه الأمة، وثمن باهظ.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع التضخم النقدي في تركيا بنسبة 13.58 في المائة في ديسمبر ووصل إلى 36.08 في المائة على أساس سنوي، في قفزة هائلة خلال شهر واحد إذا كان التضخم النقدي في نوفمبر الماضي 21.31 بالمئة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت أسعار 364 سلعة في حين انخفضت أسعار 18 سلعة ولم تشهد أسعار 33 سلعة أي تغيير من بين إجمالي السلع التي يتضمنها مؤشر أسعار المستهلك وتبلغ 415 سلعة.

ومؤخرا بعث بنك جولدمان ساكس الأمريكي بيانا إلى عملائه أعرب خلاله عن توقعاته بتجاوز معدلات التضخم في تركيا حاجز 40 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

#تركيا تسجل تضخم نقدى هائل للغاية بنسبة 36٪ بزيادة 15٪ خلال شهر واحد فقط، ستأكل أي زيادة برواتب الحد الأدنى، وفوائد الودائع المضمنونة بالدولار التي وعد بها #أردوغان… — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) January 3, 2022

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