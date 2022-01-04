أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت تعطي بالملعقة وباتت “تأخذ بالمغرفة”.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على الزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدتها تركيا مع حلول العام الجديد، والبيانات الرسمية بشأن معدل التضخم والتي تشكك فيها المعارضة.

باباجان قال عبر تغريدة على تويتر، هيئة الإحصاء أعلنت أن معدل التضخم السنوي 36.8%، هذا الرقم لا يعكس على الإطلاق الارتفاعات بالأسعار التي استيقظ عليها الشعب في صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وأضاف باباجان: “لقد قلت من قبل إن الحكومة تعطي بمعلقة الشاي، ثم تأخذ، ولكن الآن الحكومة لم تعد تقدم أي شيء، بل تأخذ كل شيء بالمغرفة”.

استقبلت تركيا العام الجديد بزيادة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء نتيجة للتراجع في قيمة الليرة، بجانب رفع الضرائب والرسوم والغرامات، بقيمة بلغت 36.2 في المئة.

وكان الاقتصادي الأمريكي الشهير، ستيف هانكي، قال إن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال عام 2021 المنصرم، يتجاوز المعلن رسميًا بأربعة أضعاف.

عبر تويتر قال هانكي البروفيسور في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند في تغريدة: “تركيا اختتمت عام 2021 بمعدل تضخم مرتفع، ففي ليلة رأس السنة سجلت حساباتي لمعدل التضخم في تركيا لعام 2021 نحو 91 في المئة”.

أضاف “هذه نسبة تبلغ أربعة أضعاف معدل التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني التي أعلنتها الدمى الخاضعة للرئيس التركي. تركيا بحاجة إلى مجلس نقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من التضخم”.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 13.58 في المائة في ديسمبر ووصل إلى 36.08 في المائة على أساس سنوي، في قفزة هائلة خلال شهر واحد إذا كان التضخم النقدي في نوفمبر الماضي 21.31 بالمئة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت أسعار 364 سلعة في حين انخفضت أسعار 18 سلعة ولم تشهد أسعار 33 سلعة أي تغيير من بين إجمالي السلع التي يتضمنها مؤشر أسعار المستهلك وتبلغ 415 سلعة.