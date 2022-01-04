أنقرة (زمان التركية) – انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا علي باباجان، ارتفاع معدل التضخم النقدي، ومعاناة الشعب من الأسعار المرتفعة، في حين لم يعد للدعم المقدم من قبل الحكومة أي معنى.

وعبر تويتر نشر علي باباجان تغريدة تطرق خلالها إلى بلوغ معدل التضخم السنوي خلال عام 2021 نحو 36.8 في المئة.

قال باباجان: “معهد ضبط الإحصاءات المعروف بهيئة الإحصاء كشف عن معدل التضخم لعام 2021. معدلات ليست حتى قريبة من معدلات الزيادة -بالأسعار- التي استيقظنا عليها في أول أيام العام الجديد. سبق وأن ذكرت أن الدولة تمنح المواطنين القليل وتحصل منهم على الكثير، أما الآن أصبحت الدولة لا تقدم شيء وتكتفي بنهب المواطن”.

جدير بالذكر أن الاقتصادي الأمريكي الشهير وأحد المتابعين عن كثب للاقتصاد التركي، ستيف هانكي، نشر تغريدة أشار خلالها إلى أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال عام 2021 المنصرم، يتجاوز المعلن رسميًا بأربعة أضعاف.

ومؤخرا بعث بنك جولدمان ساكس الأمريكي بيانا إلى عملائه أعرب خلاله عن توقعاته بتجاوز معدلات التضخم في تركيا حاجز 40 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

هذا ويتبع الرئيس التركي سياسة اقتصادية غير تقليدية تتمحور حول خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا وإمكانات التصدير بعملة تنافسية من خلال دفع المواطنين إلى الإنتاج عوضا عن الاستيراد في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وهو ما سيعزز فرص الاستثمار، على حد قوله.