أنقرة (زمان التركية) – وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببناء كنيس يهودي في شمال قبرص التركية.

وعد أردوغان جاء لأعضاء الجالية اليهودية التركية والتحالف الحاخامي بالدول الإسلامية، خلال استقباله لهم في قصره الرئاسي يوم 22 ديسمبر الماضي.

الحاخام ميندي تشيتريك، مدير الاتحاد الحاخامي، كشف تفاصيل الزيارة التي جمعتهم بالرئيس التركي.

وقال تشيتريك إنه تم دعوتهم إلى أنقرة للقاء أردوغان أثناء وجودهم في اسطنبول، وتم إرسال طائرة خاصة لهم.

وأوضح تشيتريك أن حاخام جمهورية شمال قبرص التركية طلب من أردوغان المساعدة في الحصول على التصاريح اللازمة، من أجل بناء كنيس يهودي.

وأكد تشيتريك، أن أردوغان قال لحاخام جمهورية شمال قبرص التركية: “سنقدم المساعدة على الفور”.

وبحسب المعلومات التي قدمها تشيتريك، عين أردوغان أحد الوزراء للتعامل مع هذا العمل.