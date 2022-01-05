أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية في ديار بكر، عن إعادة السكرتيرة الطبية، زينب بينان، إلى عملها، بعد فصلها تعسفيا بموجب مرسوم طوارئ.

لكن من المثير أن بينان التي تم فصلها من عملها بعد أحداث الانقلاب في 2016، بموجب مرسوم القانون، غير موجودة الآن لتفرح بهذا القرار، إذ أنها توفيت في العام 2017 وهي حامل بشهرها السادس.

قبل وفاتها كانت زينب حزينة بشدة بسبب فصلها من عملها، وتوفي على إثر تعرضها لنزيف في المخ.

وأعلن فرع ديار بكر لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية (SES Amed) عن عودة زينب بينان إلى عملها في إعلان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، فصلت السلطات أكثر من 130 ألف شخص من وظائفهم بشكل تعسفي.