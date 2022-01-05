أنقرة (زمان التركية) – شن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، هجوما على تركيا وأتهمها بمحاولة إجبار بلاده على التخلي عن حقها في الدفاع عن النفس.

تصريحات ديندياس جاءت خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في أثينا.

واعتبر ديندياس أن الخطاب التركي ضد اليونان وصل إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن أنقرة تهدد بشن الحرب في حال ممارسة أثينا حقها في توسيع مياهها الإقليمية، كما هو منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي للبحار.

وأضاف الوزير اليوناني أنه في الوقت الذي تطلب فيه تركيا من اليونان نزع السلاح من الجزر، فقد اصطفت على طول الجزر بأكبر قوة إنزال وأكبر أسطول في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع ديندياس: “بعبارة أخرى، تريدنا – تركيا- أن نتنازل عن حقنا في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن تثبت تركيا إيمانها بالقانون الدولي من خلال البدء في تنفيذه عمليًا”.

وأكد الوزير اليوناني أن اليونان والمملكة العربية السعودية عازمان على حماية القانون الدولي للبحار وحرية الملاحة والدفاع عنه، وقال إن “كلا البلدين يؤيدان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع الدفاع عن السلام والاستقرار. في دول مثل العراق وليبيا وسوريا”.

يأتي اللقاء عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور السعودية في فبراير المقبل.