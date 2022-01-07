أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم “حزب العمال الكردستاني” بشمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن قوات الكوماندوز التركية تواصل مكافحة الإرهابيين بشمال سوريا بحزم.

وأوضحت أن الجيش التركي رد بالمثل على عناصر التنظيم الإرهابي الذين حاولوا استهداف منطقة عملية “نبع السلام”، مؤكدة أن الجيش التركي تمكن من تحييد 8 إرهابيين من التنظيم.

يذكر أنه في 9 أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة “الجيش الوطني السوري”، عملية “نبع السلام” شرق نهر الفرات بشمال سوريا، لتطهيرها من “إرهابيي” “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.