أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تظهر عددا من المواطنين يجمعون الملابس القديمة من حاوية قمامة.

في سوق السلع المستعملة بولاية جناق قلعة حيث تباع معظم المنتجات المستعملة والقديمة، تم التخلص من المنتجات غير المباعة في حاويات القمامة.

كانت تلك فرصة لعدد من غير القادرين على شراء الملابس، إذ أظهر مقطع فيديو مواطنين وهم يجمعون الملابس القديمة لأنفسهم وأطفالهم من حاويات القمامة في جناق قلعة.

وحول حاوية القمامة كان هناك شجار بين المواطنين على قطع الملابس. موقع “كورونوس” التركي قال تعليقا على الواقعة، إنها “لن تكون علامة سوداء فقط في تشاناق قالا، ولكن أيضا في التاريخ الاقتصادي التركي”.

يذكر أن الأسعار ارتفعت مؤخرا في تركيا بشكل بالغ، وسجل التضخم النقدي 36 بالمئة في قفزة هائلة.