أنقرة (زمان التركية) – يستكمل رئيس حزب السعادة في تركيا، تمل كرم الله اوغلو علاجه في المستشفى بناء على توصية أطبائه.

يأتي ذلك بعد فترة من تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد بمنزله.

وعبر تويتر نشر الناطق باسم الحزب، بيرول أيضن، تغريدة أعلن خلالها استكمال كرم الله أوغلو للعلاج داخل المستشفى.

وأوضح أيضن أن كرم الله أوغلو وبناء على توصية أطبائه موجود حاليا في مستشفى أنقرة، التي توجه إليها لإجراء فحوصات روتينية.

هذا وأكد أيضن أن كرم الله أوغلو سيواصل العلاج لفترة داخل المستشفى مفيدا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكانت صحيفة “سوزوجو” أفادت قبل خمسة أيام أن تمل كرم الله أوغلو أصيب بفيروس كورونا المستجد.