أنقرة (زمان التركية) – اشترت شركة صناعة الإلكترونيات العسكرية التركية “أسلسان” ساعات من إنتاج مصنع مملوك لرجل أعمال عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

“أسلسان” وزعت ساعات على 9000 موظف يعملون لديها بمناسبة العام الجديد.

واتضح أن الساعات تم شرائها من شركة “أي” المملوكة لرجل الأعمال جمال أوغوز كيليتش مدير فرع الشباب في حزب العدالة والتنمية، والذي يتولى والده حمدي كيليتش منصب كبير مستشاري الرئيس.

أسلسان لم تطرح مناقصة عامة لشراء الساعات التي تبلغ قيمتها ملايين الليرات، بل اشترتها مباشرة من الشركة المملوكة لعضو حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن شركة “أي” تأسست في عام 2018، وتعمل الشركة أيضًا في مجالات المجوهرات والطباعة والبناء والطاقة والأثاث الجلدي والخشبي.