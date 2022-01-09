أنقرة (زمان التركية) – انتقد القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إسماعيل طيار، رفض نواب المعارضة زيادة رواتب البرلمانيين المتقاعدين نظرا لارتفاع معدلات التضخم.

نائب رئيس تكتل نواب الحزب الحاكم بالبرلمان، مصطفى أليتاش، كان قد دعا إلى زيادة رواتب النواب المتقاعدين، وقال إنها تتفوق على رواتب الولاة بنحو ثلاثة آلاف ليرة غير أن هذا الفارق انحصر بفعل معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا إلى إمكانية إقرار الحزب تعديلات في رواتب النواب المتقاعدين في حال ما إن قدمت الأحزاب الأخرى دعما أيضا.

وفي تصريحات داعمة نشر إسماعيل طيار عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية تغريدة على تويتر انتقد خلالها إثارة بعض النواب البرلمانيين الحاليين، الجدل حول النواب المتقاعدين الذين سيحصلون على زيادة بنحو 14.4 في المئة مرة واحدة فقط خلال السنة.

طيار طالب نواب المعارضة الذين اعترضوا سابقا على الزيادة في راتب الرئيس رجب طيب أردوغان بالتنازل عن الزيادة بنحو 30.5 في المئة التي سيتلقوها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

طيار طالب النواب المعارضين بالتنازل عن الزيادة الخاصة بعام 2022 قائلا: “أوجه هذا الحديث إلى النواب المعارضين على وجه الخصوص. أثرتم ضجة واسعة عندما ارتفع راتب الرئيس بنحو 14.4 في المئة خلال عام 2022. والآن سترتفع رواتبكم أنتم بنحو 30.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. طالما أننا نمر بفترة عصيبة تكاتفوا مع السلطة وتنازلوا عن زيادتكم. ما رأيكم؟”.