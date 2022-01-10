القاهرة (زمان التركية) – يتواجد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

الأمانة العامة للجامعة نقلت عن أبو الغيط قوله إن المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضاً الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات.

وأضاف أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المجتمعات شباباً على مستوى العالم، وأنها في حاجة لمزيد من المبادرات التي تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ورؤيتهم لبلادهم، باعتبارهم يمثلون الكتلة الأكبر في أغلب المجتمعات العربية.