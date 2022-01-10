أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألهى الشعب وأجل الأزمة لمدة شهر أو شهرين فقط.

وكان أردوغان كشف في 20 سبتمبر الماضي عن إطلاق ودائع آجلة بالليرة التركية، محمية بالعملة الأجنبية، ودعا المواطنين إلى استبدال العملات الأجنبية بالليرة، في محاولة لاحتواء آثار خفض الفائدة التي انعكست سلبا على سعر صرف الليرة ورفعت التضخم النقدي من 21 إلى 36 بالمئة.

باباجان قال خلال مشاركته فى برنامج على قناة “فلو تي في” التركية إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، كان مصدر إلهاء لمدة شهر أو شهرين.

وأضاف باباجان: “أطلقوا عليه اسم ‘النموذج الصيني’. عندما لم يتمكنوا من التحكم في السعر، قالوا، ‘يجب أن يكون لدينا سعر صرف تنافسي، يجب أن نصدر المزيد’، وجادلوا بأن السعر يجب أن يكون مرتفعًا. عندما كان سعر الصرف 18، قاموا ببيع العملات الأجنبية من الباب الخلفي للبنك المركزي”.

وأشار باباجان إلى أن تركيا تعتبر حاليًا واحدة من الدول الحاسمة من حيث النظام المالي. هناك حوالي 24 دولة من هذا القبيل في العالم. إذا حدث انهيار مفاجئ في تركيا، فسيكون له آثار عميقة على النظام المالي في أوروبا ويمكن أن يؤدي إلى أزمة.

وتابع باباجان: “في السنوات الأخيرة، كان نهج السياسيين الأوروبيين تجاه تركيا أكثر اعتدالًا. ليس لأنهم يحبون الحكومة كثيرًا، بل يقولون، ‘إذا أفلسوا، فذلك سيؤذينا’.