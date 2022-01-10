أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوغوز كان ساليجي، إن حزبه يشهد ارتفاعا في نسبة المؤيدين فيما تجاوز عدد الرافضين منح أصواتهم للحزب الحاكم حاجز 50 في المئة.

ساليجي، قال إن هذه المعلومات جاءت من خلال المجموعات البحثية التي شكلها الحزب بمناطق شرق ووسط الأناضول والبحر الأسود وخارج البلاد.

وتطرق ساليجي إلى ما ينشر حول “التقارب بين الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي” في وسائل الإعلام المقربة للحزب الحاكم، قائلا: “حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يتبع سياسة مستقلة. العدالة والتنمية يرغب في رؤيتنا جنبا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لكن هذا الأمر ليس مطروحا”.