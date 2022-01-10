أنقرة (زمان التركية) – اندلع عراك بين مجموعة من اللاجئين السوريين وسكان حي باغلار شاشما في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول، لسبب لا يزال مجهولا.

وفور تصاعد الاحداث وتحولها إلى مواجهات أقدم مجموعة من الأشخاص على الإضرار بالباب الخارجي لمركز تسوق يضم محلات مملوكة لعدد من السوريين.

فور تلقيها بلاغا بالواقعة انتقلت قوات الأمن وفرق العمليات الخاصة إلى الموقع.

وفي بيان حول الحدث أفادت ولاية إسطنبول أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص من بينهم أربعة أطفال مشيرة إلى استمرار الإجراءات الأمنية لإلقاء القبض على الأشخاص الآخرين المتورطين في الواقعة.

İSTANBUL'DA 'SURİYELİ' GERGİNLİĞİ 'BURASI TÜRKİYE, SURİYE DEĞİL' 🔴Esenyurt'ta vatandaşlarla Suriyeliler arasında çıkan kavgada tansiyon gittikçe yükseliyor. 🔴Bir grup vatandaş, olayların yaşandığı caddede 'Burası Türkiye, Suriye değil' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.⤵️ pic.twitter.com/Fb9bn9Pgjf — KRT TV (@krtkulturtv) January 9, 2022

تقع من حين إلى آخر في تركيا، مناوشات وأحداث عنف بين الأتراك واللاجئين السوريين. مؤخرا أصدرت السلطات قرارا بترحيل 7 سوريين تم اتهامهم باستفزاز مشاعر الأتراك.