حزب الشعب الجمهوري يهدد أردوغان بـ”المحاكمة”

هدد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوتش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: “إذا كان يعتقد أردوغان أنه سيغادر منصبه دون أن يخضع للمحاكمة فهو مخطئ!”، على حد تعبيره.

وتابع أوزكوتش: “الرجل الذي دمر مكتسبات الجمهورية واحدًا تلو الآخر لمدة 20 عامًا ووصف القادة المؤسسين لتركيا الحديثة بالسكارى سيرحل بلا شك عن السلطة.. لن يرحل فقط بل نحن سنطارده وهو سيحاول الركض والفرار.. إنه يعتقد أن الجميع في تركيا يخافون منه. لا أحد يخاف منه”.

كما اتهم أردوغان بالاستغلال السياسي للإسلام وشعائره قائلا: “أردوغان آخر شخص يمكنه أن يتحدث عن الدين والإيمان؛ وآخر شخص يمكنه أن يتحدث عن الأخلاق والقانون هو وزير داخليته”.

وكان سونار تشاغبتاي، الخبير التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وصاحب علاقات وطيدة مع الأطراف المتنفذة في أنقرة وواشنطن، قال إن في مقال له بمجلة “فورين أفيرز”: “عقد صفقة مع المعارضة للعفو عن أردوغان وعائلته من جميع الجرائم التي ارتكبوها هو أفضل خيار متاح لضمان عملية انتقال سلسة وسليمة للسلطة في تركيا تحت رعاية الجيش”.

من جانبه، زعم المحلل السياسي التركي، أستاذ العلوم السياسية صواش جينتش، من خلال فيديو نشره عبر يوتيوب، أن تشاغبتاي، كتب نصوص مقاله بالتشاور مع أردوغان ورجاله؛ غير أن المحللين الآخرين، منهم رئيس تحرير موقع خبردار سعيد صفاء، استبعدوا هذا الاحتمال، مؤكدين أن أردوغان لن يسلم السلطة للمعارضة بالطرق الديمقراطية مهما كان الأمر.

أصوات أردوغان تتراجع إلى 27%

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، فإن 27% من المشاركين قالوا إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، و 22.9% لحزب الشعب الجمهوري، و10.3% لحزب الخير، و9.4% لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في حين أكد 11.9% منهم أنهم “لم يقرروا بعدُ”.

كما أن نتائج الاستطلاع كشفت أن 56.9% من المشاركين شددوا على ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة من أجل تغيير الحكومة بحكومة جديدة بمقدورها تسوية مشاكل تركيا، وتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم، بينما تبقىت نسبة من رأوا أنه لا ضرورة هناك لإجراء انتخابات عند حاجز 24.2%.

باباجان: أردوغان أجل الأزمة الاقتصادية لشهر فقط

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألهى الشعب وأجل أزمة الليرة لمدة شهر أو شهرين فقط.

وأشار باباجان إلى أن تركيا تعتبر حاليًا واحدة من الدول الحاسمة من حيث النظام المالي، محذرًا من أنه إذا حدث انهيار مفاجئ في تركيا فستكون له آثار عميقة على النظام المالي في أوروبا أيضًا ويمكن أن يؤدي إلى أزمة إقليمية.

اشتباك بين سوريين وأتراك في إسطنبول

شهدت تركيا أمس الأحد استفزازا خطيرا بعد اندلاع عراك بين مجموعة من اللاجئين السوريين وسكان حي “باغلار تشمه” في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من القوميين الأتراك أطلقوا شعارات “هنا تركيا ليس سوريا” تجاه السوريين، ليتحول الجدل مع مرور الوقت إلى مواجهات ومبادرة بعض الأتراك إلى الإضرار بالباب الخارجي لمركز تسوق يضم محلات السوريين.

وأفادت ولاية إسطنبول إلقاء القبض على سبعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، مشيرة إلى استمرار الإجراءات الأمنية لإلقاء القبض على الأشخاص الآخرين المتورطين في الواقعة.

İSTANBUL'DA 'SURİYELİ' GERGİNLİĞİ 'BURASI TÜRKİYE, SURİYE DEĞİL' 🔴Esenyurt'ta vatandaşlarla Suriyeliler arasında çıkan kavgada tansiyon gittikçe yükseliyor. 🔴Bir grup vatandaş, olayların yaşandığı caddede 'Burası Türkiye, Suriye değil' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.⤵️ pic.twitter.com/Fb9bn9Pgjf — KRT TV (@krtkulturtv) January 9, 2022

دراسة: تركيا تتصدر دول العالم الأكثر تشاؤما

تبوأت كل من تركيا وبلغاريا وأفغانستان وبولندا وجمهورية التشيك صدارة قائمة أكثر دول العالم تشاؤما، وفقًا لأحدث إحصاءات شركة Gallup العالمية للأبحاث.

وقالت الشركة في دراستها إن معدلات التشاؤم في تركيا تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مرجعة سبب ذلك إلى الارتفاع السريع في معدلات التضخم.

القبض على قيادات بالعمال الكردستاني في إسطنبول

شنت قوات الأمن التركية حملة أمنية ضد حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في كل إسطنبول ومدينة وان ذات الأغلبية الكردية أسفرت عن اعتقال خمسة قياديين.

هذا ويرى مراقبون أن يتوجه التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى زيادة الحملات الأمنية ضد التنظيمات المصنفة إرهابية كلما اقترب موعد الانتخابات من أجل دغدغة مشاعر “الإسلاميين” و”القوميين” ودفعهم إلى الاصطفاف حول التحالف.

قرويون أتراك يبيعون أراضيهم لسوريين!

حذر عمدة بلدية هاتاي الكبرى لطفي صواش من أن الأزمة الاقتصادية التي تزداد يوما بيوم، وارتفاع الأسعار والعجز عن الزراعة، تدفع القرويين المقيمين في الولايات الحدودية إلى بيع أراضيهم.

وأفاد رئيس بلدية هاتاي، في تصريحات لصحيفة سوزجو التركية، أن المزاعين الأتراك يواجهون مشاكل اقتصادية صعبة تقودهم إلى إيجاد حل من خلال بيع أراضيهم للسوريين، وعلى وجه الخصوص السوريين الذين استقروا في القرى الحدودية.

هجوم على 3 شبان أكراد في أنقرة

تعرض 3 شبان أكراد للهجوم في العاصمة التركية أنقرة من قبل 30 شخصا من منظمة “الذئاب الرمادية” التركية، إحدى اللجان الشبابية التابعة لحزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أسفر الهجوم عن إصابة أحد المولطنين الأكراد في قدمه بالسكين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، علمًا أن الهجمات العنصرية التي تتعرض لها الأكراد أو اللاجئون السوريون بدأت تتزاد في الآونة الأخيرة.