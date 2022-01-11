أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد السياسي المعارض عضو حزب الشعب الجمهوري، أنجين أوزكوتش، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وطالب بتعويض مالي.

حسين أيضن محامي أردوغان رفع دعوى قضائية ضد أوزكوتش مطالبا بتعويضات مادية بقيمة 250 ألف ليرة.

ويحاكم المئات في تركيا سنويا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

الدعوى المقدمة إلى نيابة أنقرة تتهم أوزكوتش بأنه أدلى بتصريحات تنتهك الحقوق الشخصية للرئيس خلال المؤتمر الاستشاري لحزبه في كوجالي وتعد اعتداء عنيفًا على الحقوق الشخصية.

يُذكر أن أوزكوتش كان قد صرح خلال كلمته بمؤتمر الحزب أن أردوغان مخطئ باعتقاده أنه سيرحل عن سدة الحكم بدون أن يُحاكم على فترة توليه للرئاسة ورئاسة الوزراء قائلا: “فأنت إله حركة الخدمة”.

وكان أردوغان قال مؤخرًا أن حزبه سيفوز بانتخابات 2023 وحتى انتخابات 2053.