أنقرة (زمان التر كية)ــ تتسارع وتيرة هجرة الطلاب الأتراك، إلى أوروبا لاستكمال تعليمهم الجامعي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بخصوص بشأن قضية فقدان “العقول الشابة” ويطرح تساؤلا حول مدي الثقة في التعليم الجامعي المحلي.

قالت لاله آكارون عضو هيئة التدريس في جامعة “بوغاز إيجي” التركية إن بلادها تقدم العقول الشابة للدول الغربية على طبق من ذهب.

وأشارت الأستاذة إلى أن معظم خريجي قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة “بوغاز إيجي”، التي يحتل طلابها قائمة أفضل 400 طالب في امتحان القبول بالجامعة كل عام، باتوا يفضلون السفر إلى الخارج في السنوات الأخيرة.

تابعت آكارون في تصريح للنسخة التركية من موقع (بي بي سي) أن عقول تركيا الشابة لا ترغب في السفر إلى خارج البلاد من أجل الماجستير والدكتوراه فقط، وإنما يبحثون عن فرص عمل أيضًا.

وفي فبراير/ شباط هذا العام أجرت مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي دراسة كشفت نتائجها، عن رغبة 70 في المئة من الشباب بالفئة العمرية بين 18 و24 عاما في الدراسة أو العيش بالخارج.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر عن فخره لزيادة عدد الجامعات التركية منذ قدوم حزب العدالة والتنمية للحكم في 2001. وأوضح أردوغان خلال لقاء له مع الشباب في نوفمبر الماضي بولاية بطمان، أن حكومة حزب العدالة والتنمية زادت عدد الجامعات في تركيا من 76 إلى 207.

يذكر أن قائمة “أفضل الجامعات في العالم” وفق وكالة تصنيف التعليم العالي ومقرها لندن، تشير إلى أن جامعة تشانقايا التركية هي الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.