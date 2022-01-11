أنقرة (زمان التركية) – سجل الحساب الجاري في تركيا عجزا وفق بيانات رسمية.

كشف البنك المركزي التركي بخصوص ميزان المدفوعات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن عجز الحساب الجاري خلال 12 شهرا بلغ نحو 14.3 مليار دولار.

في حين سجلت الموازنة ثاني أعلى فائض على الإطلاق بصافي أخطاء وسهو بلغ 4.46 مليار دولار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني سجل الحساب الجاري عجزا بنحو 2.68 مليار دولار، في حين بلغت هذه النسبة في أكتوبر/ تشرين الأول نحو 3.14 مليار دولار. وخلال أغسطس وسبتمبر/ أيلول سجل الحساب الجاري فائضا.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن ارتفاع صافي التدفقات من ميزان الخدمات بنحو 794 مليون دولار ليسجل 1.92 مليار دولار وتقلص عجز التجارة الخارجية من ميزان المدفوعات بنحو 385 مليون دولار ليسجل 3.48 مليار دولار لعب دورا في ارتفاع عجز الحساب الجاري.

وسجل الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، الذي يُعد مؤشر الحساب الجاري الأساسي، فائضا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 2.41 مليار دولار بعدما بلغ 1.14 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020.

واللافت في إحصاءات البنك المركزي هو الفائض القياسي بصافي الأخطاء والسهو الذي بلغ 4.46 مليار دولار بعدما كان يبلغ خلال الشهر نفسه من عام 2020 نحو 4.57 مليار دولار.

هذا وتعكس إحصاءات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 6.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 ليرتفع من 5 مليار و54 مليون دولار إلى 5 مليار و402 مليون دولار.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني زيادة في الصادرات بنحو 33.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 لتسجل 506 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات أيضا بنحو 27.3 في المئة لتسجل 26 مليار و908 ملايين دولار.