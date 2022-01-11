60% من الأتراك يرون نظام أردوغان الرئاسي فاشلاً

كشفت دراسة أن 60% من الأتراك يعتقدون أن النظام الرئاسي في تركيا غير ناجح، على الرغم من أن الرئيس أردوغان زعم أنه سيقود البلاد إلى آفاق المستقبل المنير من كل النواحي.

وفقًا لمسح أجراه مركز البحوث الميدانية الاجتماعية والسياسية في تركيا، بين 23 ديسمبر و2 يناير في 20 محافظة من أصل 81 محافظة، قال 24.3% فقط من المستجيبين إنهم يعتقدون أن النظام الرئاسي “ذي النكهة التركية” ناجح؛ كما أظهر المسح أن أصحاب الفئة العمرية 18-24 عامًا، والذين سيصوت معظمهم لأول مرة في الانتخابات القادمة، كانوا أكثر سلبية بشأن النظام الرئاسي.

ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع من أصل 1876 شخصًا، قال إن الأزمة الاقتصادية والبطالة أهم مشاكل تركيا.

نظام أردوغان يواصل تصفية الجيش بذريعة الإرهاب

في استمرار لمسلسل تصفية المؤسسة العسكرية عقب محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، اعتقلت السلطات التركية 113 شخصًا من القوات المسلحة والكليات العسكرية في ولاية إزمير و40 محافظة أخرى، وذلك بالتهمة المعروفة الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن المزعومة.

القروض لا تتأثر بتخفيض أردوغان لأسعار الفائدة

تبين أن البنوك التركية تتجنب تقديم قروض للشركات المتوسطة والصغيرة بأسعار فائدة معقولة على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بخفض أسعار الفائدة في البلاد.

فقد قال نور الدين أوزجينتش، رئيس جمعية الأعمال الصغيرة والمتوسطة “كوبيدير” (KOBİDER)، إن الشركات الصغيرة في تركيا تواجه مشكلة في الحصول على قروض من البنوك الوطنية بتكلفة معقولة.

لفت أوزجينتش إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لم تؤد إلى خفض أسعار الفائدة على القروض، وأن البنوك تحجم اليوم عن تقديم قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.

اقتصاديون: التضخم في تركيا قد يبلغ 50% قريبا

حذر اقتصاديون من أن معدلات التضخم في تركيا قد تبلغ نحو 50% بحلول شهر مايو القادم، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع كبير في دخل الأفراد بالليرة الذي يشهد تراجعا بالفعل.

وتفيد النقارير تراجع الإقبال على الليرة التركية، التي فقدت نحو 44% من قيمتها خلال العام الماضي، وسط التوقعات بعدم رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات التضخم وبلوغها 36% لتسجل بهذا أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أردوغان يرفع دعوى ضد سياسي هدده بالمحاكمة

بعد تهديده بالمحاكمة، رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد نائب حزب الشعب الجمهوري أنجين أوزكوتش، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وطالب بتعويض مالي بقيمة 250 ألف ليرة (حوالي 18 ألف دولار)

اتهم حسين آيدين، محامي أردوغان، في الشكوى المقدمة إلى نيابة أنقرة، النائب المعارض أوزكوتش بانتهاك الحقوق الشخصية لرئيس الجمهورية، في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الاستشاري لحزبه في مدينة كوجالي.

وكان أوزكوتش قال في تلك التصريحات إن أردوغان مخطئ إذا كان يعتقد أنه سيرحل عن الحكم دون الخضوع لمحاكمة على جرائمه التي ارتكبها خلال توليه منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء.

أردوغان غاضب من وزيره لفشله في تحقيق هدف الليرة

في مقال نشرته النسخة التركية من موقع “دويتشه فيله” الألماني يوم الاثنين، زعم الكاتب التركي أردال ساغلام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غاضب من وزير ماليته بعد أن فشل في تحقيق هدف تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار في وقت مبكر من العام الجديد.

كان أردوغان قال في بداية الشهر إن قيمة الليرة سترتفع، بناء على تنبؤ وزير الخزانة والمالية الجديد نور الدين النبطي، حيث كان الهدف زيادة سعر الليرة إلى 11.5 غير أنه يقترب اليوم من 14 ليرة.

وادعى ساغلام أن أردوغان غاضب أيضًا من فشل حكومته في إقناع المواطنين ببيع العملات الأجنبية المستثمرة في حسابات الودائع والتحول إلى العملة المحلية.

دبلوماسيّة الباب الخلفي بين تركيا وسوريا!

زعمت كاتبة صحيفة “حريت” هاندات فرات استمرار “دبلوماسيّة الباب الخلفي” بين تركيا وسوريا، مرجحة أنها تنتقل قريبا إلى المستوى الدبلوماسي العلني.

الكاتبة لفتت إلى أن تركيا تتبع سياسة خارجية جديدة بالتزامن مع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، حيث بدأت التفاوض من جديد مع دول انقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها منذ فترة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

أشارت فرات في مقالها إلى انعقاد لقاءات بين الأجهزة الاستخباراتية للدولتين، وتوقعت أن تصل اللقاءات الثنائية إلى أوجها في نهاية المطاف ويجتمع الرئيسان أردوغان والأسد على طاولة واحدة.

عقول تركيا الشابة تغادر إلى الغرب

قالت الأستاذة في جامعة “بوغاز إيجي” التركية لاله آكارون إن بلاده تقدم العقول الشابة للدول الغربية على طبق من ذهب.

وأشارت الأستاذة إلى أن معظم خريجي قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة “بوغاز إيجي”، التي يحتل طلابها قائمة أفضل 400 طالب في امتحان القبول بالجامعة كل عام، يفضلون السفر إلى الخارج في السنوات الأخيرة.

وتابعت الأستاذة آكارون في خبر نشرته النسخة التركية لموقع بي بي سي أن عقول تركيا الشابة لا ترغب في السفر إلى خارج البلاد من أجل الماجستير والدكتوراه فقط، وإنما من أجل البحث عن فرص عمل أيضًا.