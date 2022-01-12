القاهرة (زمان التركية)ــ التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

يأتي اللقاء بمناسبة إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمين العام، حيث توجه أبو الغيط بالشكر للأمير ووالده الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز على دعمهما المتواصل لخدمة العديد من القضايا الإنسانية والتي من بينها دعم اللاجئين، وبدوره أكد الأمير عبد العزيز على أهمية العمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومثمناً جهود الجامعة العربية في مساعدة البرنامج للقيام بدوره الإنساني.

قالت الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أكد على أهمية بلورة رؤى جديدة للتعاون بين الجانبين في ظل التطورات الحالية وبما يعزز جهود الدول العربية للتعافي من جائحة كورونا والمضي قدماً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ووفقاً لبرامج وخطط محددة يعمل عليها متخصصون من الجانبين.

ومن جانبه رحب الأمير عبد العزيز بن طلال بطرح الأمين العام، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي ينفذها البرنامج ومن بينها بنك الفقر ومبادرة التعليم من أجل العودة للاجئين في مخيم الزعتري وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن العربي وخاصة المواطنين من الدول المتأثرة بالنزاعات.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما يهدف تطوير وتعزيز هذا التعاون لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة.