أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، باريش ياركاداش، إن الحكومة تقدم تركيا على أنها “صفقة رابحة”.

ياركاداش قال إن الحليفان، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مصممان على نهب جميع مدخرات تركيا من أجل البقاء في السلطة.

وأضاف الكاتب التركي أنه خلال السنوات العشرين الماضية من الحكم باع حزب العدالة والتنمية جميع مدخرات تركيا تقريبًا بالخصخصة، وتلقى 65 مليار دولار عائدات جراء ذلك.

وأكد ياركاداش أن هذه الأموال استُخدمت لإثراء المؤيدين ولتمويل السياسة بدلاً من المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة تريد الآن “بيع كل ما هو في الزاوية” لاستغلال هذه الأموال في الانتخابات.

وذكر ياركاداش أن تركيا، التي تحولت إلى دولة غير قادرة على الإنتاج، أصبحت معروفة الآن في العالم بأصولها العامة وشركاتها الخاصة التي أصبحت صفقة رابحة.

وأشار ياركاداش إلى أن الشركات التركية تصبح أرخص يومًا بعد يوم بسبب الارتفاع المفرط في قيمة الدولار، وأن المسؤول عن ذلك هو حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وأنهى ياركاداش حديثه قائلا: “في نهاية حكمه الذي دام 20 عامًا، جعل حزب العدالة والتنمية تركيا “صفقة” للدول الأجنبية المنكوبة، وأصبحت تركيا مركزًا لـ “فرص عظيمة” لأولئك الذين يرغبون في شراء سلع رخيصة”.