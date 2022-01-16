أنقرة (زمان التركية) – وجه كمال ألبيراق، أحد المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، انتقادات لاذعة لسياسات حزبه القديم وقال إنه هيمن على أجهزة ومؤسسة الدولة وحولها لأدوات انتقام.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني ذكر ألبيراق أن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان هيمن على أجهزة الدولة وشكّل كيانا موازيا، مفيدا أن حزب العدالة والتنمية ارتكب أكثر المساوئ في حق تركيا على الإطلاق.

وأضاف ألبيراق أن حزب العدالة والتنمية غاضب من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، لعدم دعمه لهم في الانتخابات البلدية.

أضاف قائلا: “في جنوب شرق البلاد، سيعجز العدالة والتنمية عن اكتساب الأصوات التي سبق وأن حققها هناك، لأنهم يخلقون واقعا انتقاميا، وأصبحنا نرى هذا في كل مكان. على الرغم من كون الدولة ضامنة للحريات فإنهم هيمنوا عليها واستغلوا جميع إمكاناتها وحولوا أجهزتها إلى أداة انتقامية وأداء لتدبير المكائد” في إشارة إلى تسييس القضاء والهيمنة على مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح ألبيراق أن حزب العدالة والتنمية يستخدم القضاء كعصا بيده يهدد به من يشاء، قائلا: “تم تدبير مكائد للمواطن المسكين وشكلوا كيانا موازيا في جميع المجالات، بات القضاء تابعا لهم. الوضع مخزي حقا. كان يتوجب ألا تتحول تركيا لهذه الحالة، لكنهم حولوها. هذه ليست إدارة دولة وهذا ليس قانونا. لم يسبق في تاريخ البلاد وان ارتكبت سلطة حاكمة هذا الكم من المساوئ في حق الدولة على الإطلاق”.