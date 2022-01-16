أنقرة (زمان التركية) – رفضت الحكومة الألمانية، الاعتراف بفاعلية لقاح “تركوفاك” التركي في مواجهة فيروس كورونا، حيث منعت الأشخاص الملقحين به من دخول أراضيها.

ألمانيا حدثت متطلبات التأشيرة لأولئك الذين يدخلون البلاد من تركيا.

ووفقًا للتحديث بتاريخ 7 يناير 2022، فإن أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحات المعترف بها في ألمانيا، وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم مطلقًا؛ حتى لو كان اختبارهم سلبيًا، لن يتم السماح لهم بدخول البلاد.

أضاف البيان الألماني: “أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحات كاملة ويطلب منهم دخول ألمانيا لأسباب مثل المحاكمة وشهادة المحكمة، لن يتمكنوا من الدخول إلا بشرط الحجر الصحي”.

وأكد البيان أيضا على أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم يمكنهم التقديم مبدئيا على التأشيرة، وسيتم السماح لهم بالدخول إلى البلاد عند اكتمال حصولهم على جرعتين على الأقل من لقاح كورونا.

ويعد لقاح تركوفاك التركي غير معترف به في ألمانيا مثل اللقاح الصيني واللقاح الروسي. أولئك الذين تلقوا لقاح تركوفاك لن يتم السماح لهم بالدخول إلى ألمانيا حتى لو أكملوا جرعتين من هذا اللقاح.

تعترف ألمانيا حتى الآن باللقاحات الأربعة التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي، والتي ليس من بينها من اللقاح التركي.