أنقرة (زمان التركية) – توقع عدد من أبرز الاقتصاديين الأتراك أن يعاود سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الليرة خلال عام 2022 الجاري، وذلك بعدما سجلت العملة المحلية العام الماضي أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وكان سعر صرف الدولار سجل نهاية العام الماضي ارتفاعا حادا ببلوغه 18.36 ليرة، غير أنه تراجع في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 10 ليرات. وبالتزامن مع حلول العام الجديد عاود الدولار الارتفاع ليسجل 13.27 ليرة.

من جانبه أفاد الاقتصادي، رمزي أوزدمير، أن ارتفاع الدولار أمام الليرة يرجع إلى تعهد وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 12 في المئة محذرا من احتمالية ارتفاع الدولار إلى 18 ليرة مرة أخرى في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي السياق نفسه زعم الاقتصادي، عطه الله يشيل أضا، أن الحكومة التركية تهدف لتثبت سعر الدولار أمام الليرة عند مستوى 9 ليرات قد يسجل ضعف هذا الرقم بنهاية العام الجاري.

وعلى الصعيد الآخر ذكر سلجوق جاشار، الذي أثار جدلا واسعا بتوقعه تسجيل الدولار 30 و50 ليرة وتقدمت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية ببلاغ ضده، أن الدولار سيواصل الارتفاع خلال الشهر الجاري.

وأعرب جاشار عن مخاوفه من حدوث ارتفاعات حادة ومفاجئة، قائلا: “نظرا لأن الثالث والثاني والعشرين من الشهر الجاري والرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير/ شباط القادم سيشهد قرارات مهمة جدا للفيدرالي الأمريكي. هذه القرارات قد تسفر عن ارتفاعات حادة في سعر الصرف. أعتقد أن سعر صرف الدولار أمام الليرة سيتراوح بين 15- 16 ليرة على أفضل تقدير خلال الشهر الجاري في ضوء الزيادة الطبيعية”.