أنقرة (زمان التركية) – تسائل رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، عن مبررات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء.

وعبر تويتر نشر باباجان تغريدة أشار خلالها إلى حالة السخط التي تنتاب المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكهرباء، قائلا: “نيران الكهرباء تلتهم المنازل والسلطة الحاكمة لا تزال عاجزة عن إيجاد عدو وهمي تسند إليه سبب الارتفاع الجنوني هذا. أهي بسبب القوى الخارجية أم بسبب تخزين البضائع؟ لا تبحثوا يمينا ويسارا، فأنا أقولها صراحة: 84 مليون تركي يدفعون ثمن خطأ شخص واحد”.

يُذكر أن الحكومة التركية أقرت باليوم الأول من العام الجديد زيادة في أسعار الكهرباء بقيم تتراوح ما بين 50-100% للأسر والشركات، لتزيد فواتير الغاز الطبيعي الشهرية مرة أخرى.

ومؤخرا لجأ اتحاد المستهلكين في تركيا إلى القضاء لإلغاء الزيادة الأخيرة التي فرضتها الحكومة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام الجديد.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الزيادات المفروضة في أسعار الكهرباء اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري هي الزيادات الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية وأن الحكومة بهذا القرار تخلت عن مفهوم الحماية الاجتماعية ولم تأخذ بعين الاعتبار توفير الكهرباء بشكل عادل ورخيص للجميع الذي يعد أبسط حقوق المستهلك.