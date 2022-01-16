أنقرة (زمان التركية) – تعرض مواطن للطرد من مؤتمر لنائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، بعد صياحه “أنا جائع”.

خلال المؤتمر بولاية أديامان، قال أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية: “القضية الأساسية هي البطالة، أنا الآن جائع”.

بعد هذه الكلمات، اقتاد الحراس ومسؤولو الحزب عضو الحزب المحتج من ذراعه وأخرجوه من القاعة.

عضو حزب العدالة والتنمية المحتج، أبدى رد الفعل هذا بعد تصريحات أونال التي قال فيها: “حزب العدالة والتنمية حركة أمة، حزب العدالة والتنمية فكرة وقيمة وشعور. حزب العدالة والتنمية هو الكفاح والنضال والحلم لهذه الأمة. حزب العدالة والتنمية هو مياه النهر الذي يتدفق عبر التاريخ. لهذا السبب، من الضروري، أولا وقبل كل شيء، النظر إلى القضية ليس باعتبارها سياسية، ولكن كقضية وطنية، كمفهوم حضاري”.

تشهد تركيا معدل تضخم مرتفع للغاية يبلغ 36 بالمئة، ويشتكي المواطن محدود الدخل من ارتفاع الأسعار والرسوم بشكل كبير.