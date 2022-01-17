أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزارة الخزانة والمالية في تركيا عن زيادة في نفقات الموازنة بنحو 100.9 في المئة لتسجل 280 مليار و814 مليون ليرة، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما كشفت عن زيادة بنحو 40 في المئة بعائدات الموازنة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 لتسجل 135 مليار و71 مليون ليرة.

وخلال الشهر الماضي بلغ عجز الموازنة 145 مليار و743 مليون ليرة.

وخلال عام 2021 ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 36.8 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل ترليون و407 مليار و399 مليون ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 32.9 في المئة لتسجل ترليون و599 مليار و642 مليون ليرة.

وبهذا ارتفع عجز الموازنة خلال العام السابق بنحو 9.7 في المئة ليسجل 192 مليار و244 مليون ليرة.