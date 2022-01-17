(زمان التركية)ــ وقع انفجار في مدينة أبو ظبي صباح اليوم الإثنين واندلع حريق آخر في مطار أبو ظبي، وسط معلومات عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة.

شرطة أبوظبي قالت في بيان إن حريقًا اندلع في ثلاث صهاريج نفط بمنطقة “مصفح آيكاد 3” قرب خزنات أدنوك.

كما أشار البيان إلى وقوع “حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي”.

شرطة دبي قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ هجوم عبر طائرات مسيرة، وقالت إنه تم “رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار درون وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”. وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتم الإشارة إلى أنه “لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين”.

وفق الوكالة تعمل الجهات المختصة على إخماد الحريق، وتنم فتح تحقيق موسع حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.