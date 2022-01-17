أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن تركيا بحاجة إلى بديل جيد، عن الحكومة الحالية.

تصريحات باباجان جاءت خلال لقائه مع المواطنين الأتراك في منطقة “آيوب سلطان” في إسطنبول.

قال باباجان للمواطنين، إن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد، لذلك ظهر حزب الديمقراطية والتقدم، وأن تركيا إلى بديل جيد، عن الحكومة الحالية.

وفي سياق منفصل، أشار زعيم حزب الديمقراطية والتقدم إلى أن الإيجارات زادت في تركيا، وخلال هذا العام شهدت الإيجارات زيادة لم تشهدها من قبل.

وذكر باباجان أن أهم احتياجات للطلاب هي الطعام والسكن، وبسبب ارتفاع الأسعار، هناك العديد من العائلات التي لا تستطيع إرسال أبنائها إلى الجامعة.