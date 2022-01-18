أنقرة (زمان التركية) – شهدت النفقات السرية لرئاسة الجمهورية في تركيا، والمعروفة باسم “الميزانية السوداء” زيادة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة والمالية لعام 2021 إنفاق ملياري و714 مليون ليرة من بند الميزانية السوداء الذي يخضع لتصرف الرئيس التركي خلال العام الماضي من بينهم 427 مليون ليرة تم إنفاقها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. النفقات السرية للرئاسة في تركيا لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبات.

ويعد هذا أضخم حجم نفقات تم سجيله للميزانية السرية على الصعيد السنوي، إذ بلغ إجمالي حجم النفقات من هذا النوع خلال الخمس سنوات الماضية نحو 10 مليارات و484 مليون ليرة.

وكان عام 2019 قد سجل ثاني أعلى نفقات للميزانية السوداء بإجمالي نفقات بلغت ملياري و73 مليون ليرة.

وفيما يلي طرح لحجم نفقات الميزانية السوداء خلال السنوات الخمس الماضية:

– 2017: مليار و977 مليون ليرة.

-2018: مليار و714 مليون ليرة.

-2019: ملياري و73 مليون ليرة.

-2020: ملياري و6 مليون ليرة.

-2021: ملياري و714 مليون ليرة.