أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، استجوابا برلمانيا حول وقوع 15 جريمة قتل مرتبطة بالعمل في تركيا خلال العشر أيام الماضية فقط.

وطالب جرجرلي أوغلو في الاستجواب، وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بيلجين، بتوتضيح ترتيب تركيا في أوروبا والعالم من حيث الإصابات والوفيات بسبب العمل.

كما طالب جرجرلي أوغلو الوزير، بتوضيح ما إن كان يتم فتح تحقيقات في أحداث مقتل الموظفين في العمل أم لا ومصيرها.

وأضاف جرجرلي أوغلو في استجوابه: “هل تم اتخاذ تدابير فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وفقًا لدرجة الخطر في أماكن العمل المعنية؟ متى كانت آخر مرة تم فيها إجراء تدقيق في أماكن العمل؟ في حالة إجراء عمليات التفتيش، ما هي العيوب التي تم العثور عليها في تقارير التفتيش؟”.

وتابع النائب التركي في استجوابه: “كم عدد الوفيات المرتبطة بالعمل التي حدثت في تركيا في السنوات الخمس الماضية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع جرائم القتل في العمل؟”.

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