أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ضد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أنه يعتزم مناقشة التوترات المتصاعدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أردوغان قال للصحفيين في ألبانيا إن أوكرانيا دولة “قوية” تتمتع بأصدقاء دوليين، على حد تعبيره.

وتابع: “يجب علينا أن نمحو الحرب من تاريخ السياسة. ماذا فعلت روسيا في أوكرانيا؟ لقد غزت شبه جزيرة القرم. أقول دائمًا للسيد بوتين إننا ضد غزو شبه جزيرة القرم”.

وأفاد أردوغان أنه لا يرى غزو روسيا لأوكرانيا خيارا واقعيا؛ عازيا سبب ذلك إلى أن أوكرانيا ليست دولة عادية بل هي دولة قوية ولها أصدقاء دوليون، مما اعتبره مراقبون تهديدا ضمنيا لموسكو.

كانت روسيا استولت في عام 2014 على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل ضم شبه الجزيرة رسميًا بعد استفتاء متنازع عليه شهد تصويت سكان القرم لصالح الاتحاد الروسي، في حين رفضت تركيا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وأعلنت دعمها للسيادة الأوكرانية.

كما ساعدت روسيا في تمرد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث يقاتل المتمردون المدعومون من روسيا هناك منذ 2014 وسط توترات متزايدة مع حشد روسيا لقواتها على الحدود.

يذكر أن أنقرة تحاول في السنوات الأخيرة تعزيز التعاون مع كييف من خلال تزويدها بطائرات مسلحة بدون طيار، مما دفع موسكو إلى اتهام أنقرة بمحاولات تأجيج التوترات العسكرية في أوكرانيا.

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