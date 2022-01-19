أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتمالية إجراء الرئيس الإسرائيلي زيارة إلى تركيا عقب التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

أدلى أردوغان، بهذه المعلومة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الذي أعقب إبرام عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

أردوغان قال: “كانت هناك مباحثات مع إسرائيل عندما كان برات ألبيراق وزيرا وخلال تلك المباحثات تم التوصل لهدف واضح وصريح فيما يخص نقل إسرائيل الغاز المستخرج من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا. وقد نعاود تلك المباحثات الآن، فهناك مباحثات نجريها مع الرئيس الإسرائيلي وقد يزور تركيا”.

في يناير2019، وقعت جمهورية قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط “إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز الطبيعي، ويؤكد أردوغان أن هذه الصفقة لن تتم إلا عبر تركيا.

وأضاف أردوغان أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ أبدى مبادرات إيجابية فيما يخص المضي قدما في تحقيق الهدف بمبادرات إيجابية قائلا: “سنبذل قصارى جهدنا بعد ارتكاز هذه المبادرة الإيجابية على مبدأ تحقيق المصلحة للجميع. كسياسيون نسعى للسلام وليس الصراع وإن كان النقط وسيلة للسلام فسنستغلها، لكن إن لم يكن وسيلة للسلام فكل دولة ستحدد موقفها وفقا لرؤيتها”.

حرص الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولى إسحاق هرتصوغ المنصب على إقامة علاقات ودية معه من أجل استعادة العلاقات مع إسرائيل، وكان من أول المهنئين له على تولي المنصب المنصب، والأسبوع الماضي اتصل معزيا في وفاة والدته.