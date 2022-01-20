القاهرة (زمان التركية)ــ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمبادرة الوفاق الوطني الشامل التي أطلقها رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي.

أبو الغيط أكد على دعم ومؤازرة كل ما من شأنه توطيد وتثبيت ركائز السلم في جمهورية جزر القمر وتلبية تطلعات شعبها من أجل مزيد من التنمية والرخاء، و ذلك في رسالة وجهها الأمين العام الى الرئيس عثماني هذا الاسبوع.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط كان قد تلقى خطاباً من الرئيس غزالي يشرح فيه الإطار السياسي والقانوني لمبادرته للوفاق الوطني الشامل، وما حظيت به من استجابة واسعة داخل المجتمع القمري، ويدعو فيه الجامعة العربية إلى دعم هذه المبادرة سياسياً وفنياً.

وأضاف البيان أن الأمين العام وجه الجهات المعنية في الجامعة العربية بإجراء المشاورات اللازمة مع الأطراف في جزر القمر ذات الصلة في العاصمة موروني من أجل تقديم كل أشكال المساندة المطلوبة.

هذا ومن المزمع أن تبدأ هذه المشاورات بين الجانبين الأسبوع القادم.