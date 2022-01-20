محمد أبو سبحة| القاهرة (زمان التركية)ــ تفوقت مصر على تركيا في ترتيب Global Firepower “جلوبال فاير باور 2022” لتصنيف جيوش الدول على مستوى العالم.

حل الجيش المصري بالمرتبة 12 من إجمالي 140 دولة، متقدما على تركيا التي حلت بالمرتبة 13، والجيش الإيراني الذي حل بالمرتبة 14.

وتصدرت بذلك مصر قائمة أقوى الجيوش بمنطقة الشرق الأوسط.

وتتصدر الولايات المتحدة وروسيا والصين على التوالي قائمة “جلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم.

وحلت ألمانيا وأستراليا وإسرائيل بالمراتب الـ 16،17،18 على التوالي.



جلوبال فاير باور يقيم جيوش الدول بالاستناد إلى 50 عاملا تتضمن القوة العسكرية والمالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا.

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