أنقرة (زمان التركية) – بلغ التحقيق الذي تجريه هيئة حماية المنافسة التركية، مع ضد 5 شركات سيارات ألمانية رائدة في العالم، مستوى جديدا.

التحقيق ضد شركات أودي وبورش وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز و بي إم دبليو الذي تم الإعلان عنه في 2020، وصل أمس الأربعاء إلى مرحلة الدفاع الشفهي.

وتتهم هيئة حماية المنافسة التركية، الشركات الألمانية بالقيام بمشاركة مزعومة لمعلومات حساسة وتصرفات معيبة تتعلق بالتعاون الأمني والبيئي.

تزامن التحقيق مع عمالقة السيارات الألمان مع إعلان شركة فولكس فاجن إلغاء مشروع المصنع الذي كانت تخطط لافتتاحه في مانيسا، وأثار هذا تكهنات في تركيا وألمانيا، حول إن كان التحقيق انتقام لقرار شركة فولكس فاجن.

وفي عام 2019، زُعم أن شركة فولكس فاجن قررت إنشاء مصنعها في مانيسا، لكنها لم تتمكن من تنفيذ مشروع المصنع المعني لأسباب سياسية.