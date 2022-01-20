أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، تعتبر “أدني مستوى” يمكن تطبيقه.

تصريحات أردوغان جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لتقييم آخر القضايا الاقتصادية والسياسية في تركيا.

الشعب التركي استقبل العام الجديد بزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والرسوم الحكومية، ووجهت انقادات عنيفة للحكومة في هذا الصدد في ظل معدل التضخم الندي المرتفع الذي يبلغ 36 بالمئة.

أردوغان قال إنه تم تطبيق أدنى زيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن الدولة “تواصل تقديم التضحيات”.

وأضاف أردوغان: “كل من يتابع العالم، وخاصة الدول الأوروبية المجاورة لنا، سوف يعترف بهذه الحقيقة. نحن أيضا طبقنا زيادة في دخل المواطنين برفع الحد الأدنى للأجور”.

وأكد أردوغان أن الحكومة ستنفذ برنامجا حازما، لكي لا تمنح الفرصة، لأولئك الذين يريدون منع تحقيق الأهداف الاقتصادية.

الرئيس أردوغان جدد دعوته للمواطنين والشركات التركية، من أجل تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، مشيرا إلى أن 163 مليار ليرة تركية انتقلت إلى نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف.

وتابع الرئيس التركي: “أدعو الشعب للانتقال من العملات الأجنبية إلى أموالنا وأدواتنا المالية المنفذة بأموالنا الخاصة. لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أننا خصصنا كل موارد دولتنا لخدمة أمتنا. في العام الماضي، بلغ حجم توفير الكهرباء والغاز الطبيعي 165 مليار ليرة بأسعار معقولة. أريد أن أذكرك أن الميزانية تقارب عُشرها”.