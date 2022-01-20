أنقرة (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، إنه موعد “انتهاء صلاحية” الرئيس التركي اقترب.

تصريحات أكشنار المهينة للرئيس رجب طيب أردوغان جاءت خلال اجتماع لحزبها، تعليقا على آخر التطورات في المشهد السياسي التركي.

وأوضحت أكشنار أنه تم الإعلان عن نتائج ميزان المدفوعات لشهر نوفمبر، وعليه، فإن تركيا تشهد للأسف عجزاً في الحساب الجاري قدره 2.7 مليار دولار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

وأضافت أكشنار: “إن من يسمون بخبراء الاقتصاد في القصر، الذين اعتقدوا أن فائض الحساب الجاري الذي قدمناه لمدة 3 أشهر سيستمر دائمًا بسبب أزمة العملة، صمتوا فجأة”.

تابعت زعيمة الحزب المعارض: “ماذا سيحصل الآن؟ مواصلة الكفاح غير المباشر ضد التضخم يا سيادة الرئيس؟ إن صمت القصر العميق حول هذا الأمر ليس بشير خير. دعوني أخبركم اقترب موعد انتهاء صلاحية هذا الرئيس”.

ووجهت أكشنار تساؤلا لأردوغان، قائلة: “في آخر 3 سنوات ونصف، عندما طبقت هذا النظام الرئاسي الغريب، ما الذي قمت بحله؟” من مشاكل.

وأكدت أكشنار أنه بهذه العقلية وعدم الكفاءة وهذا الجهل لا يستطيع القصر حل أي مشكلة من مشاكل البلاد.