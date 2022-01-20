أنقرة (زمان التركية) – أثار الصحفي التركي فاتح ألطايلي بعد أن زعم أن مسؤولا يترأس مؤسسة حكومية بارزة قدم استقالته، تساؤلات عن هوية هذا المسؤول.

وفي هذا الإطار زعم برنامج ” طاولة عناوين الأخبار”على قناة MG TV بموقع يوتيوب أن المسؤول المشار إليه هو رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو.

أفاد أوزجان أن كافجي أوغلو تعرض لانتقادات بصحيفة يني شفق المعروفة بقربها للحزب الحاكم قبيل تعيينه رئيسا للبنك المركزي، قائلا: “تم إقالة رئيس البنك المركزي السابق وتعيين كافجي أوغلو خلفا له. كان سعر الدولار أقل من ثمان ليرات عندما تولى رئاسة البنك المركزي، أما الآن تضاعف سعره تقريبا. ولم يعد هناك حاجة للحديث عن إحصاءات التضخم، ثم رحل”.

أوزجان زعم أن كافجي أوغلو تقدم باستقالته إلى وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، قائلا: “نبطي وضع استقالة كافجي اوغلو في درج مكتبه وقام بتجميدها”.

ماذا حدث؟

زعم كاتب صحيفة خبرترك، فاتح ألطايلي، أن مسؤولا يترأس مؤسسة تتصدر حديث الرأي العام التركي مؤخرا تقدم باستقالته.

وأوضح ألطايلي أنه لن يكشف اسم هذا المسؤول نظرا لعدم البت في استقالته بعد، وأضاف: “أعتقد أن البت في الاستقالة مرتبط بمدى رضا الجهة المعنية عن أداء المؤسسة خلال هذا الشهر”.