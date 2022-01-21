أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة “تحييد 18 إرهابيا في عملية جاءت ردا على هجوم استهدف المدنيين بمنطقة عفرين” شمالي سوريا.

وكشف أكار عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 34 آخرين، جراء الهجوم الذي نفذه عناصر من “حزب العمال الكردستاني” على أماكن مختلفة من عفرين أمس الخميس.

وأشار أكار في تصريح خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع قادة عسكريين، على هامش زيارة أجراها إلى ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، أشار إلى “تعرض الأماكن المأهولة بالمدنيين في مركز عفرين لهجوم دنيء وغير إنساني من قبل إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك””.

وكشف الوزير أن “القوات التركية أطلقت عمليات للرد على الهجوم، وقصفت مواقع التنظيم بشكل مكثف ما أسفر عن تحييد 18 إرهابيا”.