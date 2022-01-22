أنقرة (زمان التركية) – انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صفوف مهاجمي مطربة وهدد بقطع لسانها.

بعد صلاة الجمعة قال أردوغان وهو يتحدث إلى المصلين في المسجد: “لا يمكن لأحد أن يشوه سمعة [نبينا] آدم. الألسنة التي تسيئ إلى آدم ستمزق عند الضرورة”.

وكانت المطربة التركية الشهيرة سيزن أكسو واجهت اتهامات بإهانة آدم وحواء -عليهما السلام- في أغنية لها.

وزعمت مصادر معارضة أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون طالب وسائل الإعلام بعدم نشر تصريحات أدروغان هذه خوفًا من احتجاجات محتملة من قبل عالم الفن.

من جانبه، حذر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) القنوات الموسيقية في جميع أنحاء تركيا من تشغيل أغنية (العيش شيء رائع) لسيزن أكسو، كاتبة الأغاني ومطربة البوب الشهيرة، التي نشرتها قبل نحو 5 سنوات.

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إبراهيم أوسلو، إنه اتصل بالقنوات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد و”حذرها” من أنها قد تواجه عواقب وخيمة إذا قامت بتشغيل أغنية المطربة المذكورة، ووجه نفس التحذير بخصوص الأغاني “ضد القيم الوطنية والروحية”، وفقًا لصحيفة “بيرجون” اليومية.

بعد انتشار النبأ، نظم أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم احتجاجًا خارج منزل المغنية سيزان أكسو البالغة من العمر 67 سنة.

وكان محامٍ يُدعى ميكائيل يلماز، قدم برفقة مجموعة من الأشخاص، شكوى جنائية ضد أكسو إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، متهماً إياها بـ “إهانة القيم الدينية والاستفزاز”، في حين أن مصطفى أجيكوز، النائب عن حزب العدالة والتنمية اتهم يوم السبت الماضي أكسو بمهاجمة القيم التركية “تحت ستار الفنون والموسيقى”، وقال في تغريدة على تويتر: “لقد سئم شعبنا من أمثالك”.

بينما دافعت مصادر قريبة من المطربة أكسو عن الأغنية التي أذيعت لأول مرة في 2017 وقالوا إنها لم تقصد الإساءة إلى النبي آدم عليه السلام والسيدة حواء، وإنما القصد كان لفت الانتباه إلى قابلية “بني آدم” للخطأ فقط، محذرة المسؤولين من تحويل المطربة إلى هدف للفئات الإسلامية والجماهير المحافظة في سبيل أهداف سياسية.