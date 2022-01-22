أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير أن وزارة النفط الإيرانية، استأنفت الجمعة، صادرات الغاز إلى تركيا، بعد توقف مؤقت.

وأوضحت وكالات أنباء إيرانية أن ضخ الغاز الذي تم قطعه يوم الخميس، بسبب عطل فني وهو تسرب غاز في محطة على الجانب التركي، تم استئنافه بعد إصلاح هذا العطل.

وقال مسؤول في الصناعة من الجانب التركي لوكالة رويترز: “بينما يتعين على إيران أن تزود 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا فإنها ترسل حاليا 2-3 مليون متر مكعب من الغاز بضغط منخفض”.

وأكد المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن اسمه، أن هناك تدهورا في النظام بسبب قلة الكمية والضغط.

وأشار المسؤول إلى أن محطات الضخ جاهزة للعمل ولا توجد مشكلة فنية من الجانب التركي.