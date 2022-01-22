أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن الحكومة في تركيا تصعق التجار بـ “الصدمات الكهربائية”.

تصريح البرلماني أوزتراك يأتي تعليقا على الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء لأصحاب المتاجر في تركيا.

وأوضح أوزتراك أن التجار الذين كانوا يدفعون فاتورة الكهرباء 4 آلاف ليرة شهريا، الآن يدفعون 7000 أو 7500 ليرة شهريا.

وكان الشعب التركي استقبل العام الجديد بزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والرسوم الحكومية، ووجهت انقادات عنيفة للحكومة في هذا الصدد في ظل معدل التضخم الندي المرتفع الذي يبلغ 36 بالمئة.

الرئيس رجب طيب أردوغان قال مؤخرا عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، تعتبر “أدني مستوى” يمكن تطبيقه.

وفي إشارة إلى حالة الاقتصاد، صرح أوزتراك أنه حتى مع أرقام معهد الإحصاء التركي (TÜİK) التي لا يصدقها أحد، يبلغ تضخم المستهلك 36٪ وتضخم المنتجين 80٪.

يضيف أوزتراك: “نحن نشهد أعلى معدل تضخم في العشرينات الماضية. نحن أبطال العالم في دوري التضخم. تضخمنا هو ثلاثة أضعاف تضخم الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين”.

كما أشار أوزتراك إلى أنه “اليوم، في هذا الشتاء الثلجي في تركيا، ينتظر الشعب لساعات في طوابير خبز الشعب لشراء رغيف خبز بثمن رخيص”.

وفي سياق منفصل، أكد أوزتراك أنه لا ينبغي لأحد أن يحاول البحث عن خطوط الصدع في تحالف الأمة المعارض، “فلن تكون هناك انقسامات بين الأحزاب، التي لديها واجب بالغ الأهمية لتحقيق الديمقراطية في البلاد”.