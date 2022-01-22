أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز”، إن تركيا وقطر توافقتا بخصوص إدارة مطار كابول في أفغانستان، الذي انسحبت منه القوات العسكرية التركية العام الماصي.

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس، قالت تركيا إنها مستعدة لتشغيل مطار كابول الدولي بالتعاون مع قطر، بشرط تلبية المطالب الأمنية.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، إن أنقرة والدوحة اتفقتا على إطار أمني لمهمة المطار، لكن المحادثات جارية بشأن قضايا أخرى مثل التمويل.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن توفر طالبان الأمن الخارجي بينما يوفر من يدير المطار الأمن الداخلي.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن عملية التفاوض بين قطر وتركيا وطالبان مستمرة بشكل بناء.

وذكر تقرير “رويترز” أن وفدا من المسؤولين الأتراك والقطريين أجرى محادثات حول الموضوع في كابول هذا الأسبوع.

كما قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن حكومة طالبان ستكون في الدوحة الأسبوع المقبل “لاختتام” المحادثات مع قطر وتركيا بشأن تشغيل وإدارة المطار.

وقال البيان إن وفدين من قطر وتركيا أجريا “مفاوضات مكثفة” على مدى يومين هذا الأسبوع لإدارة مطار كابول.

يذكر أن أنقرة اضطرت لسحب القوات التركية من مطار حامد كرزاي في أغسطس الماضي مع رفض حركة طالبان أي وجود عسكري في المطار، وقالت تقارير إن الحركة طلبت وجود شركة مدنية تتولى أمن وتشغيل المطار.