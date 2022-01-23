أنقرة (زمان التركية) – طرحت بلدية باليك أسير التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأرض الواقعة على ساحل أقتشاي للبيع.

وبحسب الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية؛ أعلنت بلدية باليك أسير الكبرى، عن مناقصة لبيع الأرض الواقعة على ساحل أقتشاي في بلدة “ألتي أيلول” بالمدينة.

وفي المزايدة التي ستُعقد في 2 فبراير 2022، حددت البلدية قيمة تقريبية قدرها 7 ملايين ليرة تركية للأرض التي تبلغ مساحتها 6 آلاف 340 مترًا مربعًا.

وفقًا لخطط تقسيم الأراضي في ساحل أقتشاي، والتي تم استخدامها كاستراحات للموظفين في السكك الحديد لفترات طويلة، سيتم بناء مساكن (فيلات) من طابقين في المنطقة.

وعلى الرغم من أن حوالي نصف قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 25 ألفًا و 550 مترًا مربعًا مغطاة بالأشجار، إلا أن 3 آلاف متر مربع فقط منها محجوزة كمنطقة حديقة في خطط تقسيم المناطق.

يذكر أن بلدية باليك أسير الكبرى، برئاسة يوجال يلماز من حزب العدالة والتنمية، تعرضت لمشكلة ديون بسبب بنفقات غير ضرورية مثل الضيافة والترويج والدراسات الاستقصائية، وستقوم ببيع عقارات أخرى من أجل التخلص من هذه الديون.